Данилов рассказал, что РФ планирует делать с оккупированными территориями Украины
Россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
— Цель — превращение ВОТ в “серую зону” перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю, непригодную к обработке и жизни, — написал Данилов.
По его словам, Россия не может победить Украину на поле боя, поэтому пытается компенсировать военную несостоятельность тактикой выжженной земли.
Данилов также считает, что РФ не намерена восстанавливать работу предприятий на ВОТ с целью их включения в свою экономическую и энергетическую систему.
— Планируется еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе, для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве технологического оружия для создания максимальных препятствий наступательным действиям Сил обороны, — добавил он.
Серкетар СНБО подчеркнул, что только полная деоккупация ВОТ является гарантией экономической и социальной трансформации.
Ранее в Офисе президента объяснили важность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и АTACMS.
Источник: Алексей Данилов
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