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Данілов розповів, що РФ планує робити з окупованими територіями України

Данілов розповів, що РФ планує робити з окупованими територіями України
Фото: УНІАН

Росія не має жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Мета — перетворення ТОТ на “сіру зону” перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя, – написав Данілов.

За його словами, Росія не може перемогти Україну на полі бою, тому намагається компенсувати військові неспроможності тактикою випаленої землі.

Данілов також вважає, що РФ не має наміру відновлювати роботу підприємств на ТОТ з метою їх включення до своєї економічної та енергетичної системи.

– Планується ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану, в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості технологічної зброї для створення максимальних перешкод наступальним діям Сил оборони, – додав він.

Серкетар РНБО наголосив, що тільки повна деокупація ТОТ є гарантією економічної та соціальної трансформації.

Раніше в Офісі президента пояснили важливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus та АTACMS.

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Джерело: Олексій Данілов

Війна в Україні, Олексій Данілов, Росія
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