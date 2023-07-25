Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Skynex.

Об этом сообщили на сайте компании.

Отмечается, во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex и боеприпасы для них.

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— Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8×8, — говорится в сообщении.

Skynex предназначен для операций ПВО очень малого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.

Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных Rheinmetall именно с этой целью, обходится значительно дешевле, чем аналогичные системы на основе управляемых ракет.

Также отмечается, что на 35-мм снаряды невозможно воздействовать или отклонять их средствами радиоэлектронного противодействия.

Недавно Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, куда вошли первые десять танков Leopard 1А5.

Фото: Rheinmetall

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