Не завершится к весне: Верещук призвала настроиться на затяжную войну

Путь Украины к победе в полномасштабной войне будет длительным и сложным. Поэтому украинцам не стоит настраиваться на завершение боевых действий за несколько недель или до следующей весны.

Это подчеркнула вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

– Сколько еще будет длиться война? Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. “2-3 недели”, “до конца года”, “следующей весной” – все это неправда. Мы должны настроиться на длительную борьбу, — отметила она.

Верещук уточнила, что и украинцы, и власть должны быть готовы “к продолжительной и тяжелой войне”. И только в этом случае нам удастся победить.

Вице-премьер также перечислила пять шагов, которые, по ее мнению, должен делать каждый украинец на своем месте:

1. Настроиться, что война будет продолжительной. По словам Верещук, это будет “марафон, а не спринт”, “бой из двенадцати раундов, а не из трех”.

2. Браться только за то, что реально можно осуществить, не тратить впустую ресурсы и время.

3. Держать в фокусе главные вещи и игнорировать остальное. То есть жестко определять приоритеты, не распыляясь на второстепенное.

4. Жестко реагировать на проявления коррупции и считать ее аналогом государственной измены в условиях войны.

5. Не заниматься политиканством и отложить распри на период после победы.

– Не думаем о потом. Делаем максимум здесь и сейчас. Спокойно. День за днем. И поддерживаем друг друга, – добавила Верещук.

Она напомнила, что именно благодаря этому Украина выстояла в прошлом году и может в конце концов победить.

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