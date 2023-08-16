Не завершиться до весни: Верещук закликала налаштуватися на затяжну війну

Шлях України до перемоги у повномасштабній війні буде тривалим і складним. Тому українцям не варто налаштовуватися на завершення бойових дій за кілька тижнів чи до наступної весни.

На цьому наголосила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. “2-3 тижні”, “до кінця року”, “наступної весни” – все це неправда. Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу, – зазначила вона.

Верещук уточнила, що і українці, і влада мають бути готові “до тривалої і важкої війни”. І тільки в цьому випадку нам вдасться перемогти.

Віцепрем’єр також перерахувала п’ять кроків, які, на її думку, має робити кожен українець на своєму місці:

1. Налаштуватися, що війна буде тривалою. За словами Верещук, це буде “марафон, а не спринт”, “бій з дванадцяти раундів, а не з трьох”.

2. Братися лише за те, що реально можна здійснити, не витрачати даремно ресурси та час.

3. Тримати у фокусі головні речі та ігнорувати решту. Тобто жорстко визначати пріоритети, не розпорошуючись на другорядне.

4. Жорстко реагувати на прояви корупції та вважати її аналогом державної зради в умовах війни.

5. Не займатися політиканством та відкласти чвари на період після перемоги.

– Не думаємо про потім. Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо один одного, – додала Верещук.

Вона нагадала, що саме завдяки цьому Україна встояла минулого року і може зрештою перемогти.

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