Не завершиться до весни: Верещук закликала налаштуватися на затяжну війну
Шлях України до перемоги у повномасштабній війні буде тривалим і складним. Тому українцям не варто налаштовуватися на завершення бойових дій за кілька тижнів чи до наступної весни.
На цьому наголосила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
– Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. “2-3 тижні”, “до кінця року”, “наступної весни” – все це неправда. Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу, – зазначила вона.
Верещук уточнила, що і українці, і влада мають бути готові “до тривалої і важкої війни”. І тільки в цьому випадку нам вдасться перемогти.
Віцепрем’єр також перерахувала п’ять кроків, які, на її думку, має робити кожен українець на своєму місці:
1. Налаштуватися, що війна буде тривалою. За словами Верещук, це буде “марафон, а не спринт”, “бій з дванадцяти раундів, а не з трьох”.
2. Братися лише за те, що реально можна здійснити, не витрачати даремно ресурси та час.
3. Тримати у фокусі головні речі та ігнорувати решту. Тобто жорстко визначати пріоритети, не розпорошуючись на другорядне.
4. Жорстко реагувати на прояви корупції та вважати її аналогом державної зради в умовах війни.
5. Не займатися політиканством та відкласти чвари на період після перемоги.
– Не думаємо про потім. Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо один одного, – додала Верещук.
Вона нагадала, що саме завдяки цьому Україна встояла минулого року і може зрештою перемогти.
Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.Ольга Читайло