Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на часть территорий являются абсолютно неприемлемыми — МИД
В Министерстве иностранных дел Украины назвали абсолютно неприемлемыми разговоры о территориальных уступках в обмен на украинское членство в НАТО.
Так спикер МИД Олег Николенко в своем профиле в Facebook отреагировал на заявление руководителя аппарата генсека НАТО о возможном членстве Украины в Североатлантическом союзе в случае территориальных уступок России.
— Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий являются абсолютно неприемлемыми, — написал он.
Николенко добавил, что в МИД всегда исходили из того, что Североатлантический блок, как и Украина, территориями не торгует.
— Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Зато в интересах евроатлантической безопасности – обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО, — добавил представитель МИД.
Олег Николенко добавил, что Украина настроена на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения указанных целей.
Этому предшествовало заявление главы канцелярии генсека НАТО, который заявил, что возможным решением ситуации с безопасностью Украины и дальнейшим членством в НАТО являются территориальные уступки со стороны официального Киева. В то же время он подчеркнул, что Украина должна сама принимать решение относительно того, когда и на каких условиях она может вести переговоры.
Также заявление чиновника НАТО раскритиковал и секретарь СНБО Алексей Данилов.
Фото: Олег Ніколенко
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло