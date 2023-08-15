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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на часть территорий являются абсолютно неприемлемыми — МИД

Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на часть территорий являются абсолютно неприемлемыми — МИД

В Министерстве иностранных дел Украины назвали абсолютно неприемлемыми разговоры о территориальных уступках в обмен на украинское членство в НАТО.

Так спикер МИД Олег Николенко в своем профиле в Facebook отреагировал на заявление руководителя аппарата генсека НАТО о возможном членстве Украины в Североатлантическом союзе в случае территориальных уступок России.

— Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий являются абсолютно неприемлемыми, — написал он.

Николенко добавил, что в МИД всегда исходили из того, что Североатлантический блок, как и Украина, территориями не торгует.

— Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Зато в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО, — добавил представитель МИД.

Олег Николенко добавил, что Украина настроена на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения указанных целей.

Этому предшествовало заявление главы канцелярии генсека НАТО, который заявил, что возможным решением ситуации с безопасностью Украины и дальнейшим членством в НАТО являются территориальные уступки со стороны официального Киева. В то же время он подчеркнул, что Украина должна сама принимать решение относительно того, когда и на каких условиях она может вести переговоры.

Также заявление чиновника НАТО раскритиковал и секретарь СНБО Алексей Данилов.

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прапори НАТО та України

Фото: Олег Ніколенко

Война в Украине, МИД, НАТО, Російська агресія
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