Розмови про вступ України до НАТО в обмін на частину територій є абсолютно неприйнятними – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України назвали абсолютно неприйнятними розмови про територіальні поступки в обмін на українське членство в НАТО.

Так речник МЗС Олег Ніколенко у своєму профілі в Facebook відреагував на заяву керівника апарату генсека НАТО про можливе членство України в Північноатлантичному союзі у випадку територіальних поступок Росії.

– Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними, – написав він.

Ніколенко додав, що у МЗС завжди виходили з того, що Північноатлантичний альянс, як і Україна, територіями не торгують.

– Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО, – додав речник МЗС.

Олег Ніколенко додав, що Україна налаштована на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні зазначених цілей.

Цьому передувала заява очільника канцелярії генсека НАТО, який заявив, що можливим рішенням безпекової ситуації України та подальшим членством в НАТО є територіальні поступки з боку офіційного Києва. Водночас він наголосив, що Україна має сама ухвалювати рішення щодо того, коли і на яких умовах вона може вести переговори.

Також заяву посадовця НАТО також розкритикував і секретар РНБО Олексій Данілов.

Фото: Олег Ніколенко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.