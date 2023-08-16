F-16 могут помочь Украине, даже не сделав ни одного выстрела — эксперт

Истребители F-16 в Украине могут нанести вред войскам РФ даже просто своим присутствием. Так, западные самолеты могут заставить агрессора тратить ресурсы, которые он не сможет пополнить, уже тем, что россияне будут вынуждены поднимать в небо свои вертолеты на дополнительные вылеты.

Такое мнение высказал военный инженер, исследователь аналитического центра Rand Майкл Бонерт в своем материале для Defensenews.

По его словам, воздушно-космические силы России до полномасштабного вторжения в Украину имели примерно 900 самолетов тактической авиации, но потеряли от 84 до 130 из них — в результате работы украинской противовоздушной обороны, истребителей, или же они сами потерпели крушение.

Однако это лишь часть общих потерь, указывает эксперт. Чрезмерное использование этих самолетов также дорого обходится России, поскольку война затягивается.

— В затяжной войне, когда одна сила пытается истощить другую, важна общая долговечность вооруженных сил, — отмечает Бонерт.

Военный инженер считает, что дополнительные часы, в течение которых Россия использовала свои самолеты с февраля 2022 года, фактически стоили ей дополнительных 27-57 самолетов.

— В то время как новейшие самолеты РФ рассчитаны на 3500-4500 часов налета, а некоторые достигают 6000, самолеты советских времен рассчитаны на то, чтобы находиться в воздухе только 2000-3500 часов. Хотя некоторые платформы, такие как МиГ-31, были модернизированы для продления срока службы, многие из этих старых самолетов (Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29) приближаются к концу своего срока службы. В лучшем случае им осталось от 500 до 1000 часов, — говорится в материале.

Ранее издание The New York Times сообщило, что воины Вооруженных сил Украины могут победить Россию во время контрнаступления без западных истребителей F-16.

Источник: Defensenews

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