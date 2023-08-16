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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Країни Півдня можуть змусити Росію змінити свою позицію щодо війни – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Країни Глобального Півдня можуть колективно вплинути на Росію та змусити її змінити позицію щодо війни проти України.

Про це в інтерв’ю Arab News заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що такі країни, як Китай, Туреччина та Саудівська Аравія, мають особливі відносини з Росією.

– Можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію, – сказав Кулеба.

За словами очільника МЗС, мета України полягає в об’єднанні держав, які хочуть змінити ситуацію і припинити війну.

– Разом ми можемо зупинити цю війну, ми зможемо реалізувати формулу миру та відновити територіальну цілісність України в інтересах усієї міжнародної спільноти, – наголосив він.

Кулеба відкинув думку, що серед держав Глобального Півдня є побоювання з приводу того, що відносини з Росією можуть бути поставлені під загрозу. Він наголосив – країни Півдня багато втратили через російську агресію.

– Країни Азії, Африки, Близького Сходу та Південної Америки хочуть бачити стабільні світові продовольчі ринки, перспективи торгівлі з Україною та повне використання потенціалу освіти для своїх студентів в Україні. Усе це чудово функціонувало до нападу Росії, – додав Кулеба.

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Дмитро Кулеба

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Російська агресія
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Країни Півдня можуть змусити Росію змінити свою позицію щодо війни – Кулеба
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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