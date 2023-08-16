РФ готовит видео псевдоуспехов, чтобы поднять боевой дух своих военных – Генштаб ВСУ

На фоне снижения боевого духа военных РФ командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагери Херсонской области замечена подготовка к проведению съемок пропагандистского видео о якобы уничтожении 150 военнослужащих украинской ДРГ в местном сельском доме культуры.

— Однако в здании по состоянию на 13 августа этого года находится личный состав оккупационных войск в количестве до 25 военнослужащих армии РФ из числа бывших заключенных, — указывают в Генштабе.

Ранее СБУ передала CNN эксклюзивные кадры использования экспериментального морского беспилотника для атаки на незаконно построенный Крымский мост 17 июля.

Источник : Генштаб ВСУ

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