РФ готовит видео псевдоуспехов, чтобы поднять боевой дух своих военных – Генштаб ВСУ
На фоне снижения боевого духа военных РФ командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагери Херсонской области замечена подготовка к проведению съемок пропагандистского видео о якобы уничтожении 150 военнослужащих украинской ДРГ в местном сельском доме культуры.
— Однако в здании по состоянию на 13 августа этого года находится личный состав оккупационных войск в количестве до 25 военнослужащих армии РФ из числа бывших заключенных, — указывают в Генштабе.
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