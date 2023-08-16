РФ готує відео псевдоуспіхів, щоб підняти бойовий дух своїх військових – Генштаб ЗСУ
На тлі зниження бойового духу військових РФ командування ворога все частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так, в тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області помічено підготовку до проведення зйомок пропагандистського відео про нібито знищення 150 військовослужбовців української ДРГ у місцевому сільському будинку культури.
– Однак у даній будівлі станом на 13 серпня цього року перебуває особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії РФ із числа колишніх ув’язнених, – вказують у Генштабі.
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