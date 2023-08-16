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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ готує відео псевдоуспіхів, щоб підняти бойовий дух своїх військових – Генштаб ЗСУ

російські окупанти
Фото: Getty Images

На тлі зниження бойового духу військових РФ командування ворога все частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, в тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області помічено підготовку до проведення зйомок пропагандистського відео про нібито знищення 150 військовослужбовців української ДРГ у місцевому сільському будинку культури.

– Однак у даній будівлі станом на 13 серпня цього року перебуває особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії РФ із числа колишніх ув’язнених, – вказують у Генштабі.

Раніше СБУ передала CNN ексклюзивні кадри використання експериментального морського безпілотника для атаки на незаконно збудований Кримський міст 17 липня.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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