Обстановка на фронте и планы ВСУ: Залужный поговорил по телефону с генералом Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Он рассказал американскому коллеге об оперативной обстановке на фронте и планах украинской армии на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.

— Также подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов. Обсудили актуальную потребность украинского войска в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ. Поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь, — сообщил Залужный в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украина вместе с партнерами продолжают консолидировать усилия, чтобы победить российскую агрессию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 540-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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