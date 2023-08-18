Обстановка на фронте и планы ВСУ: Залужный поговорил по телефону с генералом Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Он рассказал американскому коллеге об оперативной обстановке на фронте и планах украинской армии на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.
— Также подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов. Обсудили актуальную потребность украинского войска в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ. Поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь, — сообщил Залужный в Telegram.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украина вместе с партнерами продолжают консолидировать усилия, чтобы победить российскую агрессию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 540-е сутки.
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