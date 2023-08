Под ударами РФ: в разведке Британии оценили готовность Украины к зиме

РФ этой зимой, вероятно, продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, однако это вряд ли повлияет на прохождение отопительного сезона, поскольку ранее она продемонстрировала способность обеспечивать работу сетей в сложных условиях.

К такому выводу пришли в разведке Минобороны Великобритании.

— Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, будут успешными и обеспечат достаточный запас в течение приближающегося зимнего периода, — говорится в сводке.

В разведке также считают, что Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства, обеспечив непрерывные поставки угля для ТЭС и теплоцентралей зимой, а значительные запасы газа являются дополнительным резервом.

