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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Под ударами РФ: в разведке Британии оценили готовность Украины к зиме

опалення

РФ этой зимой, вероятно, продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, однако это вряд ли повлияет на прохождение отопительного сезона, поскольку ранее она продемонстрировала способность обеспечивать работу сетей в сложных условиях.

К такому выводу пришли в разведке Минобороны Великобритании.

— Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, будут успешными и обеспечат достаточный запас в течение приближающегося зимнего периода, — говорится в сводке.

В разведке также считают, что Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства, обеспечив непрерывные поставки угля для ТЭС и теплоцентралей зимой, а значительные запасы газа являются дополнительным резервом.

На днях министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, в каких регионах наихудшая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону.

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Фото: Минэнерго

Война в Украине, Великобритания, вугілля, Газ, Энергетика, Отопительный сезон, Разведка, Російська агресія
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