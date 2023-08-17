Под ударами РФ: в разведке Британии оценили готовность Украины к зиме
РФ этой зимой, вероятно, продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, однако это вряд ли повлияет на прохождение отопительного сезона, поскольку ранее она продемонстрировала способность обеспечивать работу сетей в сложных условиях.
К такому выводу пришли в разведке Минобороны Великобритании.
— Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, будут успешными и обеспечат достаточный запас в течение приближающегося зимнего периода, — говорится в сводке.
В разведке также считают, что Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства, обеспечив непрерывные поставки угля для ТЭС и теплоцентралей зимой, а значительные запасы газа являются дополнительным резервом.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 August 2023
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 17, 2023
На днях министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, в каких регионах наихудшая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону.
Фото: Минэнерго
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