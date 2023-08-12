В Минэнерго рассказали, в каких областях сложнее всего с подготовкой к отопительному сезону

Хуже всего ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

Об этом во время брифинга сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

— Безусловно, самая сложная ситуация там, где постоянные обстрелы. Это Херсон. Они (армия РФ — Ред.) достаточно прицельно бьют по нашим бригадам, которые выезжают делать там определенные работы. Это Харьков. Это прифронтовые территории. Более-менее по Николаеву ситуация, но Запорожье — ежедневно приходит информация об обстрелах. Там сложная ситуация. Плюс Чернигов и Сумская область — приграничье. Вот самые сложные регионы, — сказал он.

Относительно плановых ремонтов на энергетических объектах, Галущенко заявил, что сейчас “все идет по графику”.

Также он добавил, что генерация электроэнергии в Украине прежде всего зависит от работы атомных электростанций.

— Атомная энергетика является ключевой. Она даже в режиме потери Запорожской АЭС на сегодня производит более 50% электроэнергии в Украине. Поэтому у нас нет другой генерации, которая бы дотянулась до этого показателя. И, соответственно, что важно, это надежность. Прошлый отопительный сезон атомная генерация прошла вообще идеально, — сказал министр.

Фото: Министерство энергетики Украины

Источник : Суспільне

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