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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під ударами РФ: у розвідці Британії оцінили готовність України до зими

опалення

РФ цієї зими, ймовірно, продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, проте це навряд чи вплине на проходження опалювального сезону, оскільки раніше вона продемонструвала здатність забезпечувати роботу мереж у складних умовах.

Такого висновку дійшли у розвідці Міноборони Великої Британії.

– Попри постійний тиск війни, зусилля України з нарощування запасів пального, найімовірніше, будуть успішними і забезпечать достатній запас протягом зимового періоду, що наближається, – йдеться у зведенні.

У розвідці також вважають, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для ТЕС та теплоцентралей взимку, а значні запаси газу є додатковим резервом.

Днями міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, в яких регіонах найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону.

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енергетика електрика світло

Фото: Міненерго

Війна в Україні, Велика Британія, вугілля, Газ, Енергетика, Опалювальний сезон, Розвідка, Російська агресія
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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