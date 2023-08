Під ударами РФ: у розвідці Британії оцінили готовність України до зими

РФ цієї зими, ймовірно, продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, проте це навряд чи вплине на проходження опалювального сезону, оскільки раніше вона продемонструвала здатність забезпечувати роботу мереж у складних умовах.

Такого висновку дійшли у розвідці Міноборони Великої Британії.

– Попри постійний тиск війни, зусилля України з нарощування запасів пального, найімовірніше, будуть успішними і забезпечать достатній запас протягом зимового періоду, що наближається, – йдеться у зведенні.

У розвідці також вважають, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для ТЕС та теплоцентралей взимку, а значні запаси газу є додатковим резервом.

