Энергетики готовят к зиме дополнительные резервы, чтобы быстро отремонтировать оборудование в случае атак РФ

Подготовка энергетической системы Украины к зиме предусматривает не только восстановление поврежденных российскими атаками генерирующих объектов, но и обеспечение дополнительных резервов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал заместитель министра энергетики Фарид Сафаров.

— Сейчас нами осуществляется самая большая ремонтная кампания за все время независимости. Мы говорим о восстановлении не только генерирующих объектов, магистральных линий, но и об облэнерго, то есть операторов систем распределения, — сказал он.

По словам Сафарова, все ремонтные работы проходят по графику, а некоторые — даже с опережением.

— Например, атомная генерация, которая обеспечивает даже несмотря на оккупацию Запорожской станции, более половины от общего количества электроэнергии, которую Украина генерирует, опережает сроки вывода из ремонтных работ атомных блоков, — сказал заместитель министра энергетики.

Сейчас уже 5 атомных блоков общей мощностью 4,4 ГВт отремонтированы и полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду, еще 4 находятся на финальной стадии, заявил Сафаров.

Он напомнил, что российские оккупанты во время прошлой зимы повредили около 24 объектов генерации, среди которых много ТЭЦ и ТЭС.

— Мы понимаем, что, скорее всего, атаки останутся, поэтому мы готовим дополнительные резервы, которые позволят нам быстро отремонтировать то оборудование, которое будет выведено в результате вражеских обстрелов из строя, — добавил Сафаров.

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