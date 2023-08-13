Энергетики готовят к зиме дополнительные резервы, чтобы быстро отремонтировать оборудование в случае атак РФ
Подготовка энергетической системы Украины к зиме предусматривает не только восстановление поврежденных российскими атаками генерирующих объектов, но и обеспечение дополнительных резервов.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал заместитель министра энергетики Фарид Сафаров.
— Сейчас нами осуществляется самая большая ремонтная кампания за все время независимости. Мы говорим о восстановлении не только генерирующих объектов, магистральных линий, но и об облэнерго, то есть операторов систем распределения, — сказал он.
По словам Сафарова, все ремонтные работы проходят по графику, а некоторые — даже с опережением.
— Например, атомная генерация, которая обеспечивает даже несмотря на оккупацию Запорожской станции, более половины от общего количества электроэнергии, которую Украина генерирует, опережает сроки вывода из ремонтных работ атомных блоков, — сказал заместитель министра энергетики.
Сейчас уже 5 атомных блоков общей мощностью 4,4 ГВт отремонтированы и полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду, еще 4 находятся на финальной стадии, заявил Сафаров.
Он напомнил, что российские оккупанты во время прошлой зимы повредили около 24 объектов генерации, среди которых много ТЭЦ и ТЭС.
— Мы понимаем, что, скорее всего, атаки останутся, поэтому мы готовим дополнительные резервы, которые позволят нам быстро отремонтировать то оборудование, которое будет выведено в результате вражеских обстрелов из строя, — добавил Сафаров.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко