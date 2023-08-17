Еще две пусковые установки IRIS-T и боеприпасы: Берлин предоставил новую помощь Украине
Правительство Германии передало Украине еще две пусковые установки IRIS-T, а также боеприпасы, радиолокационные станции и тягачи.
Об этом свидетельствуют обновленные данные немецкого правительства по военной помощи для нашего государства.
В четверг, 17 августа, там отчитались об очередном транше помощи, в который, в частности, вошли две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLS.
Кроме того, Германия передала для украинской армии еще 10 наземных радиолокационных станций типа GO12 (вдобавок к 18, поставленным ранее).
В новом транше военной помощи есть и 4 539 дымовых боеприпасов. Ранее Берлин уже поставил 12 461 единицу таких снарядов.
Украина также получила:
- еще четыре тягача HX81 (в дополнение к 38 поставленным);
- четыре полуприцепа (ранее Берлин уже передал 33);
- восемь погрузчиков (в дополнение к 26 полученным).
Справка. IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет на расстоянии до 40 км. IRIS-T SLS – вариант этого комплекса, но малого радиуса действия, предназначенный для защиты на расстоянии до 12 км.
Как известно, в мае Министерство обороны Германии объявило о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму около €2,7 млрд. В него входили 4 дополнительных зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и боеприпасы к ним.
А в начале августа Берлин передал нашему государству два зенитных ракетных комплекса Patriot.
Источник: Правительство Германии
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