Еще две пусковые установки IRIS-T и боеприпасы: Берлин предоставил новую помощь Украине

Правительство Германии передало Украине еще две пусковые установки IRIS-T, а также боеприпасы, радиолокационные станции и тягачи.

Об этом свидетельствуют обновленные данные немецкого правительства по военной помощи для нашего государства.

В четверг, 17 августа, там отчитались об очередном транше помощи, в который, в частности, вошли две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLS.

Кроме того, Германия передала для украинской армии еще 10 наземных радиолокационных станций типа GO12 (вдобавок к 18, поставленным ранее).

В новом транше военной помощи есть и 4 539 дымовых боеприпасов. Ранее Берлин уже поставил 12 461 единицу таких снарядов.

Украина также получила:

еще четыре тягача HX81 (в дополнение к 38 поставленным);

четыре полуприцепа (ранее Берлин уже передал 33);

восемь погрузчиков (в дополнение к 26 полученным).

Справка. IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет на расстоянии до 40 км. IRIS-T SLS – вариант этого комплекса, но малого радиуса действия, предназначенный для защиты на расстоянии до 12 км.

Как известно, в мае Министерство обороны Германии объявило о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму около €2,7 млрд. В него входили 4 дополнительных зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и боеприпасы к ним.

А в начале августа Берлин передал нашему государству два зенитных ракетных комплекса Patriot.

Источник: Правительство Германии

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