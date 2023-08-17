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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ще дві пускові установки IRIS-T та боєприпаси: Берлін надав нову допомогу Україні

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини передав Україні ще дві пускові установки IRIS-T, а також боєприпаси, радіолокаційні станції та тягачі.

Про це свідчать оновлені дані німецького уряду щодо військової допомоги для нашої держави.

У четвер, 17 серпня, там прозвітували про черговий транш допомоги, до якого, зокрема, увійшли дві пускові установки зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLS.

Крім того, Німеччина передала для української армії ще 10 наземних радіолокаційних станцій типу GO12 (на додачу до 18, поставлених раніше).

У новому транші військової допомоги є і 4 539 димових боєприпасів. Раніше Берлін вже поставив 12 461 одиницю таких снарядів.

Україна також отримала:

  • ще чотири тягачі HX81 (на додачу до 38 поставлених);
  • чотири напівпричепи (раніше Берлін уже передав 33);
  • вісім навантажувачів (на додачу до 26 отриманих).

Довідка. IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії, який розробила німецька компанія Diehl Defence. Він призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотників та ракет на відстані до 40 км. IRIS-T SLS – варіант цього комплексу, але малого радіусу дії, призначений для захисту на відстані до 12 км.

Як відомо, в травні Міністерство оборони Німеччини оголосило про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму близько €2,7 млрд. До нього входили 4 додаткові зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та боєприпаси до них.

А на початку серпня Берлін передав нашій державі два зенітні ракетні комплекси Patriot.

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Patriot

Джерело: Уряд Німеччини

Війна в Україні, Зброя для України, Німеччина
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