Украина хочет освободить Африку от российского контроля — Кулеба
Украина хочет улучшить отношения со странами Африки и помочь им освободиться от российского контроля.
Об этом в интервью AFP заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что Россия использует “принуждение, подкуп и страх” для сохранения своего влияния на Африканский континент.
— Упущено много лет, но мы будем продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возрождать эти отношения. Этот континент требует систематической и долгосрочной работы, — сказал глава МИД.
Кулеба отметил, что “идет медленная эрозия позиций России в Африке”, сославшись на Либерию, Кению, Гану, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Руанду и Экваториальную Гвинею как новых партнеров Украины на континенте.
— Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия заключается не в том, чтобы заменить РФ, а в том, чтобы освободить Африку от российской “хватки”, — объяснил министр, добавив, что Украина хотела бы построить отношения с Африкой “уважительно и на принципах взаимной выгоды”.
При этом он отметил, что у России есть два инструмента работы в Африке: пропаганда и ЧВК Вагнера.
Комментируя выход РФ из Черноморской зерновой инициативы, Кулеба сказал, что “люди в Африке увидели, что все рассказы Путина о том, как он заботится об африканских странах — ложь”.
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