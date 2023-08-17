Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Украина хочет освободить Африку от российского контроля — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина хочет улучшить отношения со странами Африки и помочь им освободиться от российского контроля.

Об этом в интервью AFP заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Россия использует “принуждение, подкуп и страх” для сохранения своего влияния на Африканский континент.

— Упущено много лет, но мы будем продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возрождать эти отношения. Этот континент требует систематической и долгосрочной работы, — сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что “идет медленная эрозия позиций России в Африке”, сославшись на Либерию, Кению, Гану, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Руанду и Экваториальную Гвинею как новых партнеров Украины на континенте.

— Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия заключается не в том, чтобы заменить РФ, а в том, чтобы освободить Африку от российской “хватки”, — объяснил министр, добавив, что Украина хотела бы построить отношения с Африкой “уважительно и на принципах взаимной выгоды”.

При этом он отметил, что у России есть два инструмента работы в Африке: пропаганда и ЧВК Вагнера.

Комментируя выход РФ из Черноморской зерновой инициативы, Кулеба сказал, что “люди в Африке увидели, что все рассказы Путина о том, как он заботится об африканских странах — ложь”.

Читайте также
Никакой торговли территориями Украины. У нас с генсеком НАТО одна позиция — Кулеба
Дмитро Кулеба

Африка, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ атакует аэродромы Украины, чтобы уничтожить западные ракеты Storm Shadow и Scalp — FT
російський су-37
Платит налоги и идеологически поддерживает РФ: владелец AliExpress попал в список спонсоров войны
AliExpress
ВСУ уничтожили пост наблюдения Гренадер и тепловизионный комплекс оккупантов Муром
ЗСУ, українська армія
Обновление данных в ТЦК не означает дальнейшую мобилизацию — Маляр
Ганна Маляр
Оккупанты 17 раз обстреливали приграничные с РФ территории – ОК Север
Украина хочет освободить Африку от российского контроля — Кулеба
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке
Украина хочет освободить Африку от российского контроля — Кулеба
Судьи МастерШефа устроили обед в центре Recovery: чем угощали воинов на реабилитации
МастерШеф на Recovery
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Украина хочет освободить Африку от российского контроля — Кулеба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Украина хочет освободить Африку от российского контроля — Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь