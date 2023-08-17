Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
РФ вдарила ракетою по центру Чернігова: 128 постраждалих, є загиблі
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна хоче звільнити Африку від російського контролю – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україна хоче покращити відносини з країнами Африки та допомогти їм звільнитися від російського контролю.

Про це в інтерв’ю AFP заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Росія використовує “примус, підкуп і страх” для збереження свого впливу на Африканський континент.

– Згаяно багато років, але ми будемо просувати вперед українсько-африканський ренесанс, відроджувати ці відносини. Цей континент потребує систематичної та довгострокової роботи, – сказав очільник МЗС.

Кулеба наголосив, що “йде повільна ерозія позицій Росії в Африці”, пославшись на Ліберію, Кенію, Гану, Кот-д’Івуар, Мозамбік, Руанду та Екваторіальну Гвінею як нових партнерів України на континенті.

– Ми не хочемо бути ще однією Росією. Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити РФ, а в тому, щоб звільнити Африку від російської “хватки”, – пояснив міністр, додавши, що Україна хотіла б побудувати відносини з Африкою “шанобливо і на принципах взаємної вигоди”.

Він зазначив, що у Росії є два інструменти роботи в Африці: пропаганда і ПВК Вагнера.

Коментуючи вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи, Кулеба сказав, що “люди в Африці побачили, що всі розповіді Путіна про те, як він піклується про африканські країни – брехня”.

Читайте також
Жодної торгівлі територіями України. У нас із генсеком НАТО одна позиція – Кулеба
Дмитро Кулеба

Африка, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вдарила ракетою по центру Чернігова: 128 постраждалих, є загиблі
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
Буде нападом на країну-перевізника: Данілов про загрози РФ для суден у Чорному морі
Олексій Данілов - секретар РНБО
Швеція сконцентрується на ремонті й підтримці переданій Україні військової техніки – прем’єр
Україна хоче звільнити Африку від російського контролю – Кулеба
Маляр про удар РФ по Чернігову: ворог шукає найбільш символічні та вразливі для нас цілі
Ганна Маляр
Зеленський повідомив про випробування шведських літаків Gripen українськими пілотами
Grippen
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Україна хоче звільнити Африку від російського контролю – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Україна хоче звільнити Африку від російського контролю – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
Україна хоче звільнити Африку від російського контролю – Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь