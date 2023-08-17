Україна хоче звільнити Африку від російського контролю – Кулеба

Україна хоче покращити відносини з країнами Африки та допомогти їм звільнитися від російського контролю.

Про це в інтерв’ю AFP заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Росія використовує “примус, підкуп і страх” для збереження свого впливу на Африканський континент.

– Згаяно багато років, але ми будемо просувати вперед українсько-африканський ренесанс, відроджувати ці відносини. Цей континент потребує систематичної та довгострокової роботи, – сказав очільник МЗС.

Кулеба наголосив, що “йде повільна ерозія позицій Росії в Африці”, пославшись на Ліберію, Кенію, Гану, Кот-д’Івуар, Мозамбік, Руанду та Екваторіальну Гвінею як нових партнерів України на континенті.

– Ми не хочемо бути ще однією Росією. Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити РФ, а в тому, щоб звільнити Африку від російської “хватки”, – пояснив міністр, додавши, що Україна хотіла б побудувати відносини з Африкою “шанобливо і на принципах взаємної вигоди”.

Він зазначив, що у Росії є два інструменти роботи в Африці: пропаганда і ПВК Вагнера.

Коментуючи вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи, Кулеба сказав, що “люди в Африці побачили, що всі розповіді Путіна про те, як він піклується про африканські країни – брехня”.

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