Все, что изготавливают, сразу выпускают по Украине — Юсов о ракетных ударах РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ в значительной степени использовала свой ракетный потенциал. При этом угроза ударов будет оставаться до конца войны.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
— Пока идет война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза, — сказал он.
По словам Юсова, те объемы атак, которые сейчас наблюдаются, соответствуют возможностям российского производства ракет.
— Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности не имеют, — добавил разведчик.
Ранее украинский финансист Сергей Фурса заявил, что Россия не справится с переводом экономики на обеспечение своей армии, поскольку имеет низкий уровень развития технологий.
Источник: телемарафон
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