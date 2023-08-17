Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Не завершится к весне: Верещук призвала настроиться на затяжную войну
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Все, что изготавливают, сразу выпускают по Украине — Юсов о ракетных ударах РФ

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ в значительной степени использовала свой ракетный потенциал. При этом угроза ударов будет оставаться до конца войны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

— Пока идет война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза, — сказал он.

По словам Юсова, те объемы атак, которые сейчас наблюдаются, соответствуют возможностям российского производства ракет.

— Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности не имеют, — добавил разведчик.

Ранее украинский финансист Сергей Фурса заявил, что Россия не справится с переводом экономики на обеспечение своей армии, поскольку имеет низкий уровень развития технологий.

Читайте также
Из освобожденного Урожайного в Донецкой области эвакуировали последних гражданских
дрон військовий

Источник: телемарафон

Андрій Юсов, Война в Украине, Ракетные удары России, Разведка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 17.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Иностранные компоненты находят не только в российских ракетах и дронах — Игнат
Юрій Ігнат
Один пуск из ПЗРК: в Запорожской области уничтожили российский вертолет Аллигатор
Все, что изготавливают, сразу выпускают по Украине — Юсов о ракетных ударах РФ
Под ударами РФ: в разведке Британии оценили готовность Украины к зиме
опалення
На Бахмутском направлении уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
Ка-52 Алігатор вертоліт
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Все, что изготавливают, сразу выпускают по Украине — Юсов о ракетных ударах РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Все, что изготавливают, сразу выпускают по Украине — Юсов о ракетных ударах РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Все, что изготавливают, сразу выпускают по Украине — Юсов о ракетных ударах РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Все, что изготавливают, сразу выпускают по Украине — Юсов о ракетных ударах РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь