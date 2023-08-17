Из освобожденного Урожайного в Донецкой области эвакуировали последних гражданских

В поселке Урожайное Волновахского района Донецкой области во время боев оставалось три человека — военные их эвакуировали.

Об этом Суспільному сообщил председатель Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко.

Это семья — муж, жена и их взрослый сын. Они в безопасном месте, людям оказали психологическую помощь и обеспечили необходимым.

— Это последний населенный пункт из нашей общины, который освободили от российской оккупации. Община освобождена полностью, — заявил Ященко.

В Урожайном разрушена школа, частные дома и фельдшерский пункт. В поселке нет ни одного уцелевшего здания.

По словам Ященко, на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации оставались около 500 человек, а когда начались активные бои, люди активно выезжали.

Стоит отметить, что поселок находится в зоне боевых действий, поэтому люди, которые проживали в Урожайном, пока не могут подать документы для получения компенсации за поврежденное имущество. Невозможно пока это сделать, потому что в село доступ закрыт.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ деоккупировали поселок Урожайное.

Фото: 56 ОМПБр

Источник : Суспільне

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