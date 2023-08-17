Зі звільненого Урожайного на Донеччині евакуювали останніх цивільних
У селищі Урожайне Волноваського району, що на Донеччині, під час боїв залишалося троє людей – військові їх евакуювали.
Про це Суспільному повідомив голова Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко.
Це родина – чоловік, жінка та їхній дорослий син. Вони в безпечному місці, людям надали психологічну допомогу та забезпечили необхідним.
— Це останній населений пункт із нашої громади, який звільнили від російської окупації. Громада звільнена повністю, — заявив Ященко.
В Урожайному зруйнована школа, приватні будинки та фельдшерський пункт. У селищі немає жодної вцілілої будівлі.
За словами Ященка, на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації залишалося близько 500 людей, а коли почались активні бої, люди активно виїжджали.
Варто наголосити, що селище перебуває у зоні бойових дій, тому люди, які проживали в Урожайному, поки що не можуть подати документи для отримання компенсації за пошкоджене майно. Неможливо поки що це зробити, бо в село доступ закритий.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ деокупували селище Урожайне.
Фото: 56 ОМПБр
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