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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Как освобождали Урожайное: морпехи показали уникальные кадры

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского показали, как вместе с побратимами 38-й отдельной бригады морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступления освободжали очередной населенный пункт Урожайное Донецкой области.

Соответствующее видео выложили на официальной странице 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

– Морская пехота. Верные всегда! Вместе к победе, – подписали видео.


Напомним, утром 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны деоккупировали Урожайное Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

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