Как освобождали Урожайное: морпехи показали уникальные кадры
Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского показали, как вместе с побратимами 38-й отдельной бригады морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступления освободжали очередной населенный пункт Урожайное Донецкой области.
Соответствующее видео выложили на официальной странице 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.
– Морская пехота. Верные всегда! Вместе к победе, – подписали видео.
Напомним, утром 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны деоккупировали Урожайное Донецкой области.
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