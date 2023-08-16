Как освобождали Урожайное: морпехи показали уникальные кадры

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского показали, как вместе с побратимами 38-й отдельной бригады морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступления освободжали очередной населенный пункт Урожайное Донецкой области.

Соответствующее видео выложили на официальной странице 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

– Морская пехота. Верные всегда! Вместе к победе, – подписали видео.

Напомним, утром 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

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