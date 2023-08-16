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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области

танк ЗСУ

Украинские защитники деоккупировали Урожайное Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются, — говорится в сообщении.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что оккупанты не хотят удерживать Урожайное из-за низкого морального духа и проблем с командованием.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

Война в Украине, Донецкая область
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