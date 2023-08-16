ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области
Украинские защитники деоккупировали Урожайное Донецкой области.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются, — говорится в сообщении.
Ранее в Институте изучения войны сообщали, что оккупанты не хотят удерживать Урожайное из-за низкого морального духа и проблем с командованием.
Фото: Сухопутные войска ВСУ
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко