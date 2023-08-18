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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Турции начали строительство еще одного корвета для нужд ВМС Украины

В Турции начали строительство еще одного корвета для нужд ВМС Украины

Турция построит второй корвет типа Ada для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка которого состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

— В Турции при участии начальника штаба Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса корвет для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении.

Согласно существующим договоренностям это уже второй корвет, который строится Турцией для нужд ВМС.

Отмечается, что все работы идут по плану и согласно заключенным договорам.

В Турции начали строительство еще одного корвета для нужд ВМС Украины

Напомним, что в начале октября 2022 года в Турции спустили на воду первый украинский противолодочный корвет ADA-класса Гетьман Иван Мазепа.

Фото: ВМС ВС Украины

ВМС України, ВСУ, Морський флот, Туреччина, Україна-Туреччина
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