В Турции начали строительство еще одного корвета для нужд ВМС Украины
Турция построит второй корвет типа Ada для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка которого состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
— В Турции при участии начальника штаба Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса корвет для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении.
Согласно существующим договоренностям это уже второй корвет, который строится Турцией для нужд ВМС.
Отмечается, что все работы идут по плану и согласно заключенным договорам.
Напомним, что в начале октября 2022 года в Турции спустили на воду первый украинский противолодочный корвет ADA-класса Гетьман Иван Мазепа.
Фото: ВМС ВС Украины
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