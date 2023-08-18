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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Туреччині почали будівництво ще одного корвету для потреб ВМС України

У Туреччині почали будівництво ще одного корвету для потреб ВМС України

Туреччина збудує другий корвет типу Ada для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка якого відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба ВМС.

– У Туреччині за участі начальника штабу Військово-морських сил ЗС України віцеадмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу корвет для потреб Військово-морських сил Збройних сил України, – йдеться у повідомленні.

Згідно з чинними домовленостями, це вже другий корвет, який будується Туреччиною для потреб ВМС.

Зазначається, що всі роботи здійснюються відповідно до графіків та укладених договорів.

У Туреччині почали будівництво ще одного корвету для потреб ВМС України

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року у Туреччині спустили на воду перший український противочовновий корвет ADA-класу Гетьман Іван Мазепа.

Фото: ВМС ЗС України

ВМС України, ЗСУ, Морський флот, Туреччина, Україна-Туреччина
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