В Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота Гетьман Иван Мазепа

В Турции спустили на воду первый украинский противолодочный корвет ADA-класса Гетьман Иван Мазепа.

Corvette “Hetman Ivan Mazepa” of the @UA_NAVY was launched!@ZelenskaUA became the godmother of the ship.

It is being built in and will serve. With a ship like this, our Black and Azov seas will be safe.

P.S. The future base port is Ukrainian Sevastopol. pic.twitter.com/B1O1uQfiLa

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 2, 2022