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Валентина Летяк, редактор ленты

Силы обороны продвигаются в районе Урожайного – британская разведка

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение последней недели ситуация на фронте почти не изменилась, в то же время Силы обороны Украины имели успехи на Юге, продолжив продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны оккупантов.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 19 августа.

По ее данным, на Севере российские войска продолжали зондирующие атаки в районе Купянска, но все попытки были безуспешны.

В разведке также отметили, что обе стороны сталкиваются с похожими проблемами – “пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея ограниченные возможности, которые не могут начать новые атаки”.

Два дня назад в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны имеют успех в продвижении южнее освобожденного поселка Урожайное.

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Война в Украине, Великобритания, контрнаступ, Разведка, Російська агресія
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