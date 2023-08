Силы обороны продвигаются в районе Урожайного – британская разведка

В течение последней недели ситуация на фронте почти не изменилась, в то же время Силы обороны Украины имели успехи на Юге, продолжив продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны оккупантов.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 19 августа.

По ее данным, на Севере российские войска продолжали зондирующие атаки в районе Купянска, но все попытки были безуспешны.

В разведке также отметили, что обе стороны сталкиваются с похожими проблемами – “пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея ограниченные возможности, которые не могут начать новые атаки”.

