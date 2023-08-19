Силы обороны продвигаются в районе Урожайного – британская разведка
В течение последней недели ситуация на фронте почти не изменилась, в то же время Силы обороны Украины имели успехи на Юге, продолжив продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны оккупантов.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке 19 августа.
По ее данным, на Севере российские войска продолжали зондирующие атаки в районе Купянска, но все попытки были безуспешны.
В разведке также отметили, что обе стороны сталкиваются с похожими проблемами – “пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея ограниченные возможности, которые не могут начать новые атаки”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 August 2023
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 19, 2023
Два дня назад в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны имеют успех в продвижении южнее освобожденного поселка Урожайное.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов