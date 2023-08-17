ВСУ продвинулись южнее освобожденного поселка Урожайное — Генштаб
Силы обороны Украины имеют успех в продвижении территориями южнее освобожденного поселка Урожайное, что в Донецкой области.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
Силы обороны продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
— В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, — сказал спикер.
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