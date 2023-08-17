ВСУ продвинулись южнее освобожденного поселка Урожайное — Генштаб

Силы обороны Украины имеют успех в продвижении территориями южнее освобожденного поселка Урожайное, что в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Силы обороны продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

— В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, — сказал спикер.

Украинские воины бьют по вражеским целям из артиллерии, ведут контрбатарейную борьбу.

Ранее бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского показали, как вместе с побратимами 38 отдельной бригады морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны освобождали Урожайное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 540-й день. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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