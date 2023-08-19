Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Житель Київщини зґвалтував 4-річну дитину, справу передали до суду
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Вночі на Хмельниччині було чути вибухи: є поранені люди, пошкоджено будинки
Україна
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Сили оборони просуваються в районі Урожайного – британська розвідка

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом останнього тижня ситуація на фронті майже не змінилася, водночас Сили оборони України мали успіхи на Півдні, продовживши просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, попри запеклий опір з боку окупантів.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у ранковому зведенні 19 серпня.

За її даними, на Півночі російські війська продовжували зондувальні атаки в районі Куп’янська, але усі спроби були безуспішними.

У розвідці також зауважили, що обидві сторони стикаються зі схожими проблемами – “намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи обмежені можливості, які не можуть розпочати нові атаки”.

Два дні тому у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони мають успіх у просуванні південніше від звільненого селища Урожайне.

Читайте також
ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині
танк ЗСУ

Війна в Україні, Велика Британія, контрнаступ, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вдарила ракетою по центру Чернігова: є загиблі, серед 37 постраждалих – діти
Чернігів - наслідки ракетного удару 19 серпня 2023
У мережі показали момент влучання ракети у Чернігові
Удар по Чернігову
РФ обстріляла Гуляйполе із РСЗВ та артилерії: загинула жінка, її чоловіка поранено
Артилерія танкової армії ЗВО РФ
Уночі РФ обстріляла Краматорськ: зруйновано цех машинобудівного заводу
Краматорськ
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 19.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Сили оборони просуваються в районі Урожайного – британська розвідка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Сили оборони просуваються в районі Урожайного – британська розвідка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
Сили оборони просуваються в районі Урожайного – британська розвідка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь