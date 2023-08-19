Сили оборони просуваються в районі Урожайного – британська розвідка
Протягом останнього тижня ситуація на фронті майже не змінилася, водночас Сили оборони України мали успіхи на Півдні, продовживши просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, попри запеклий опір з боку окупантів.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у ранковому зведенні 19 серпня.
За її даними, на Півночі російські війська продовжували зондувальні атаки в районі Куп’янська, але усі спроби були безуспішними.
У розвідці також зауважили, що обидві сторони стикаються зі схожими проблемами – “намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи обмежені можливості, які не можуть розпочати нові атаки”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 August 2023
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 19, 2023
Два дні тому у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони мають успіх у просуванні південніше від звільненого селища Урожайне.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов