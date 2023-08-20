Карта боевых действий на 20.08.2023 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте состоялось 32 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 20.08.2023
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 543-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов