Карта боевых действий на 20.08.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте состоялось 32 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 20.08.2023

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 543-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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