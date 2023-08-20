Карта бойових дій на 20.08.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулось 32 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 20.08.2023

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Веселого, Слов’янська Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 543-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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