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На крышах стояли снайперы, раздавались выстрелы. В Мариуполе между россиянами и кадыровцами произошла перестрелка

На крышах стояли снайперы, раздавались выстрелы. В Мариуполе между россиянами и кадыровцами произошла перестрелка

Вчера, 19 августа, во временно оккупированном Мариуполе произошел конфликт между кадыровцами и россиянами. Раздавались выстрелы, приезжали машины скорой помощи.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Указано, что инцидент произошел в районе Кирова (на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов). Собралась группа автомобилей с кадыровцами и россиянами. Все были военные. Во время шума раздавались и выстрелы.

За короткий промежуток времени количество автомобилей выросло еще на около двадцать единиц. Чтобы сдержать конфликт, россияне вызвали спецподразделение.

— Весь конфликт продолжался до 22:00. Доехали и Ахмат, и россияне. Раздавались выстрелы и две машины скорой помощи кого-то вывезли. На крышах стояли снайперы, но после 22:00 пришли к какому-то согласию и разъехались. К сожалению, без массовой стрельбы друг в друга, — говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя отметил, что причиной конфликта стало то, что военная комендатура остановила авто чеченца, набитое оружием без документов.

Ранее украинским партизанам удалось найти доказательства, подтверждающие, что российские военные убили по меньшей мере более сотни украинских детей во время бомбардировки временного оккупированного Мариуполя.

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дрон у Москві

Источник, фото: Петр Андрющенко

Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь
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