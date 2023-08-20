На дахах стояли снайпери, лунали постріли. У Маріуполі між росіянами і кадирівцями сталась стрілянина

Вчора, 19 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі стався конфлікт між кадирівцями та росіянами. Лунали постріли, приїжджали машини швидкої допомоги.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначено, що інцидент стався у районі Кірова (на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів). Зібралась група автомобілів з кадирівцями й росіянами. Усі були війскові. Під час галасу лунали й постріли.

За короткий проміжок часу кількість автомобілів зросла ще близько на двадцять одиниць. Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ.

– Весь конфлікт продовжувався до 22:00. Доїхали і Ахмат, і росіяни. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22:00 дійшли якоїсь згоди та роз’їхались. На жаль, без масової стрілянини один в одного, – йдеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя зазначив, що причиною конфлікту стало те, що військова комендатура зупинила авто чеченця, набите зброєю без жодного документа.

Раніше українським партизанам вдалося знайти докази, які підтверджують, що російські військові вбили щонайменше понад сотню українських дітей під час бомбардування тимчасового окупованого Маріуполя.

Джерело, фото: Петро Андрющенко

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