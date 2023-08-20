Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, ще 41 людина – у лікарні
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На дахах стояли снайпери, лунали постріли. У Маріуполі між росіянами і кадирівцями сталась стрілянина

На дахах стояли снайпери, лунали постріли. У Маріуполі між росіянами і кадирівцями сталась стрілянина

Вчора, 19 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі стався конфлікт між кадирівцями та росіянами. Лунали постріли, приїжджали машини швидкої допомоги.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначено, що інцидент стався у районі Кірова (на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів). Зібралась група автомобілів з кадирівцями й росіянами. Усі були війскові. Під час галасу лунали й постріли.

За короткий проміжок часу кількість автомобілів зросла ще близько на двадцять одиниць. Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ.

– Весь конфлікт продовжувався до 22:00. Доїхали і Ахмат, і росіяни. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22:00 дійшли якоїсь згоди та роз’їхались. На жаль, без масової стрілянини один в одного, – йдеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя зазначив, що причиною конфлікту стало те, що військова комендатура зупинила авто чеченця, набите зброєю без жодного документа.

Раніше українським партизанам вдалося знайти докази, які підтверджують, що російські військові вбили щонайменше понад сотню українських дітей під час бомбардування тимчасового окупованого Маріуполя.

Читайте також
У Росії незадоволені роботою ППО через атаки дронів та ракет по її території – британська розвідка
дрон у Москві

Джерело, фото: Петро Андрющенко

Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти розсилають херсонцям повідомлення з погрозами: про що йдеться
російські окупанти
Кремль планує заселити в Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
На дахах стояли снайпери, лунали постріли. У Маріуполі між росіянами і кадирівцями сталась стрілянина
Rheinmetall до кінця серпня почне обслуговування танків в Україні
Leopard
У Чорному морі РФ тримає один ракетоносій з чотирма Калібрами
ЧФ РФ
Винищувач F-16 вже був в Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці
F-16
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
На дахах стояли снайпери, лунали постріли. У Маріуполі між росіянами і кадирівцями сталась стрілянина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
На дахах стояли снайпери, лунали постріли. У Маріуполі між росіянами і кадирівцями сталась стрілянина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
На дахах стояли снайпери, лунали постріли. У Маріуполі між росіянами і кадирівцями сталась стрілянина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь