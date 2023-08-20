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В Черном море РФ держит один ракетоноситель с четырьмя Калибрами

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

В Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет Калибр с общим залпом до четырех ракет.

Об этом сообщили ВМС ВС Украины.

Указано, что в Азовском море РФ держит один корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 24 ракет.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что действия России могут повлечь столкновение с Североатлантическим альянсом в Черном море, поскольку РФ постоянно пытается расширить зону своего контроля.

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Источник: ВМС ВС Украины

Война в Украине, флот РФ, Черное море
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