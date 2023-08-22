Глава МИД Германии поддержала скорейшую передачу Украине ракет Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus нужно принять быстрее.

Об этом она сказала в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

— За последние полтора года мы не просто наглядно, а самым беспощадным образом увидели, что каждый день имеет значение, — сказала Бербок, отвечая на вопрос, будет ли она настаивать на скорейшем принятии решения о поставках ракет.

Также глава немецкого МИД приветствовала решение Нидерландов и Дании о поставках Украине истребителей F-16 и назвала это “хорошим днем для Украины и Европы”.

Бербок заявила, что ФРГ изучает все запросы Украины, чтобы “дать ей возможность защищать собственное население”.

В то же время в правительстве Германии не считают, что после объявления о передаче F-16 давление на Берлин по поводу ракет усилилось.

Как заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, никаких изменений в позиции Германии по Taurus пока нет.

Источник : Deutsche Welle

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.