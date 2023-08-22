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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Глава МЗС Німеччини підтримала якнайшвидше передання Україні ракет Taurus

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про передання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.

Про це вона сказала у понеділок на пресконференції у Берліні.

– За останні півтора року ми не просто наочно, а найнещаднішим чином побачили, що кожен день має значення, – сказала Бербок, відповідаючи на запитання, чи наполягатиме вона на якнайшвидшому ухваленні рішення щодо постачання ракет.

Також глава німецького МЗС привітала рішення Нідерландів і Данії про постачання Україні винищувачів F-16 і назвала це “хорошим днем для України та Європи”.

Бербок заявила, що ФРН вивчає всі запити України, щоб “дати їй змогу захищати власне населення”.

Водночас в уряді Німеччини не вважають, що після оголошення про передання F-16 тиск на Берлін щодо ракет посилився.

Як заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, жодних змін у позиції Німеччини щодо Taurus поки що немає.

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Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Німеччина
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