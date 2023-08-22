Глава МЗС Німеччини підтримала якнайшвидше передання Україні ракет Taurus
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про передання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.
Про це вона сказала у понеділок на пресконференції у Берліні.
– За останні півтора року ми не просто наочно, а найнещаднішим чином побачили, що кожен день має значення, – сказала Бербок, відповідаючи на запитання, чи наполягатиме вона на якнайшвидшому ухваленні рішення щодо постачання ракет.
Також глава німецького МЗС привітала рішення Нідерландів і Данії про постачання Україні винищувачів F-16 і назвала це “хорошим днем для України та Європи”.
Бербок заявила, що ФРН вивчає всі запити України, щоб “дати їй змогу захищати власне населення”.
Водночас в уряді Німеччини не вважають, що після оголошення про передання F-16 тиск на Берлін щодо ракет посилився.
Як заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, жодних змін у позиції Німеччини щодо Taurus поки що немає.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов