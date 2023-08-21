На Запоріжжі Сили оборони мали успіх поблизу Роботиного та Малої Токмачки – Маляр

Сили оборони України мали успіх у просуванні південно-східніше Роботиного, де триває планова бойова робота, та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

Окрім того, окупанти намагалися відновити позиції східніше Роботиного, але безуспішно, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Говорячи загалом про ситуацію на Півдні, вона зауважила, що на Бердянському та Мелітопольському напрямках тривають наступальні дії ЗСУ.

– На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражувальні боєприпаси Ланцет, – додала вона.

Щодо Сходу, тут, за словами Маляр, окупанти, як і раніше, намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, зазнаючи великих втрат.

Заступниця глави Міноборони зауважила, що на Куп’янському напрямку наші війська відбили всі атаки противника в районах Першотравневого, Синьківки та Петропавлівки Харківської області та не дають ворогу просуватися.

А на Лиманському – російські війська безуспішно намагалися витіснити наші війська в районах Серебрянського лісництва, Кремінної та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб повернути позиції у районах Залізняньського, Василівки та Богданівка, що на північному фланзі міста, а на південному, як зауважила Маляр, тривають бої в центральній частині Кліщіївки, північніше і західніше Андріївки та північніше Курдюмівки Донецької області.

– На Авдіївському, Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступати, але безуспішно. Противнику просунутися не вдається. Також безуспішно ворог намагається відновити свої положення у звільнених районах Урожайного та Старомайорського Донецької області, – додала вона.

Раніше Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень Силам оборони вдалося звільнити ще 3 кв. м території поблизу Бахмута, а загалом – 43 кв. км.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.