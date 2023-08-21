Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Силы обороны Украины в ходе контрнаступательных действий за прошедшую неделю освободили еще 3 кв. км территории возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные продвигаются на южном фланге города.

— И в целом мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута, — уточнила она.

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Работино Запорожской области.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Читайте также
Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте
війна

Источник: Military Media Center

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
F-16 обеспечат преимущество Украины в воздухе, их надо больше — Игнат
винищувач F-16
Вернулся из РФ перед началом войны. В Краматорске задержали мужчину, который шпионил за блокпостами ВСУ
Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Маріуполь
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 21.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА
обстріл Харківщини
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич
Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь