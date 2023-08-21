Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр
Силы обороны Украины в ходе контрнаступательных действий за прошедшую неделю освободили еще 3 кв. км территории возле Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, украинские военные продвигаются на южном фланге города.
— И в целом мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута, — уточнила она.
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Работино Запорожской области.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Источник: Military Media Center
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов