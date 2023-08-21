Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр

Силы обороны Украины в ходе контрнаступательных действий за прошедшую неделю освободили еще 3 кв. км территории возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные продвигаются на южном фланге города.

— И в целом мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута, — уточнила она.

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Работино Запорожской области.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Источник: Military Media Center

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