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Следующая весна, не раньше: Грабский о сроках комплексного использования F-16

Следующая весна, не раньше: Грабский о сроках комплексного использования F-16
Фото: Getty Images

Если говорить о комплексном использовании истребителей F-16 в Украине, то объективным сроком будет следующая весна, не раньше.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

— У меня относительно этого (получения полного комплекта вместе с 16 истребителями до Нового года, — Ред.) есть определенные сомнения. И эти сомнения базируются абсолютно на логических предположениях. Ведь на одного пилота нужно подготовить 5-7 человек наземного сопровождения и обеспечения.

Также нужно иметь людей, которые разбираются в терминологии, в документах, протоколах, которые будут использоваться. Ну, и даже, представьте себе, какое количество документов должно быть переведено на украинский язык для того, чтобы эффективно обучать наших людей, — пояснил эксперт.

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Кроме того, Грабский отметил, что дело не только в персонале, но и в готовности наземной авиационной системы Украины принять эти самолеты.

— Это совершенно новая система, которая включает в себя и полностью новый комплекс эксплантации, технического обслуживания, ремонта этих самолетов. Это навигационные службы, системы управления вооружением, даже логистика, те же самые системы заправки тех самолетов, они отличаются от наших. Поэтому это комплекс проблем, которые нужно решить. Если мы говорим о комплексном использовании этих самолетов, то объективным сроком их использования будет следующая весна, не раньше, — говорит он.

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины
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