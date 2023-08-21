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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Наступна весна, не раніше: Грабський про терміни комплексного використання F-16

Наступна весна, не раніше: Грабський про терміни комплексного використання F-16
Фото: Getty Images

Якщо говорити про комплексне використання винищувачів F-16 в Україні, то об’єктивним терміном буде наступна весна, не раніше.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт Сергій Грабський.

– У мене щодо цього (отримання повного комплекту разом з 16 винищувачами до Нового року, – Ред.) є певні сумніви. І ці сумніви базуються абсолютно на логічних припущеннях. Адже на одного пілота потрібно підготувати 5-7 осіб наземного супроводження та забезпечення.

Так само потрібно мати людей, які розуміються на термінології, на документах, протоколах, які будуть використовуватися. Ну, і навіть, уявіть собі, яка кількість документів має бути перекладена українською мовою для того, щоб ефективно вчити наших людей, – пояснив експерт.

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Крім того, Грабський зауважив, що справа не лише у персоналі, а й у готовності наземної авіаційної системи України прийняти ці літаки.

– Це абсолютно нова система, зокрема повністю новий комплекс експлантації, технічного обслуговування, ремонту цих літаків. Це навігаційні служби, системи керування озброєння, навіть логістика, ті ж самі системи заправлення тих літаків, вони відрізняються від наших. Тому це комплекс проблем, які потрібно вирішити. Якщо ми говоримо про комплексне використання цих літаків, то об’єктивним терміном їх використання буде наступна весна, не раніше, – говорить він.

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України
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