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Высокий уровень опасности. РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

РФ вывела на дежурство в Черное море надводный и подводный ракетоносители.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

— Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В дополнение к подводной лодке вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество Калибров увеличено до 12, — говорится в сообщении.

Военные отметили, что напряжение ситуации предсказуемо, а уровень ракетной угрозы — очень высокий. Поэтому нужно ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что накануне Дня Независимости РФ действительно может создавать напряжение, не исключены и ракетные удары.

Она подчеркнула, что пуски с подводных лодок чрезвычайно сложно обнаружить, поэтому на реагирование “есть не час, а несколько минут”.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что туристический сезон в оккупированном Крыму закрыли вместе с открытием “бавовняного”.

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Источник: Силы обороны юга Украины, телемарафон

Война в Украине, флот РФ, Черное море
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