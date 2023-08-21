Закрылся с открытием “бавовняного” — Гуменюк о туристическом сезоне в Крыму

Туристический сезон во временно оккупированном Крыму закрыли вместе с открытием “бавовняного”.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Крыму уже давно констатировано отсутствие фактически приезжих туристов, а перемещение внутренне — локальное.

Так, если говорить о перемещении жителей полуострова, то они из центральных регионов “подъезжали к морю, чтобы посмотреть на те окопы, что там нарыли”.

— Но у большинства туристического сезона как такового нет. Держатели туристического бизнеса жалуются на то, что этим летом у них не произошло так, как ожидалось. И у большинства туристический сезон направлен за поребрик, — отметила Гуменюк.

Ранее руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые подробно рассказал об организации двух атак на Керченский мост — в октябре 2022-го и в июле 2023 года.

Источник: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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