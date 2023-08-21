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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Закрився з відкриттям “бавовняного” – Гуменюк про туристичний сезон в Криму

Закрився з відкриттям “бавовняного” – Гуменюк про туристичний сезон в Криму

Туристичний сезон у  тимчасово окупованому Криму закрили разом з відкриттям “бавовняного”.

Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, в Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а переміщення внутрішньо локальне.

Так, якщо говорити про переміщення мешканців півострова, то вони з центральних регіонів “під’їжджали до моря, щоб подивитися на ті окопи, що там нарили”.

– Але у більшості туристичного сезону як такого немає. Тримачі туристичного бізнесу скаржаться на те, що цього літа у них не сталося так, як гадалося. І в більшості туристичний сезон спрямований за поребрик, – зазначила Гуменюк.

Раніше керівник Служби безпеки України Василь Малюк вперше детально розповів про організацію двох атак на Керченський міст – у жовтні 2022-го та в липні 2023 року.

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Джерело: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, Крим, Росія, Туризм
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