Закрився з відкриттям “бавовняного” – Гуменюк про туристичний сезон в Криму
Туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму закрили разом з відкриттям “бавовняного”.
Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.
За її словами, в Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а переміщення внутрішньо локальне.
Так, якщо говорити про переміщення мешканців півострова, то вони з центральних регіонів “під’їжджали до моря, щоб подивитися на ті окопи, що там нарили”.
– Але у більшості туристичного сезону як такого немає. Тримачі туристичного бізнесу скаржаться на те, що цього літа у них не сталося так, як гадалося. І в більшості туристичний сезон спрямований за поребрик, – зазначила Гуменюк.
Раніше керівник Служби безпеки України Василь Малюк вперше детально розповів про організацію двох атак на Керченський міст – у жовтні 2022-го та в липні 2023 року.
Джерело: телемарафон
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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