21 тонна взрывчатки в пленке и дроны: в СБУ впервые рассказали, как подрывали Крымский мост

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые подробно рассказал об организации двух атак на Керченский мост – в октябре 2022-го и в июле 2023 года.

Деталями этих сверхсекретных спецопераций он поделился в интервью изданию NV.

Малюк подчеркнул, что Украина провела операции исключительно собственными силами, спецслужбы других государств к ним никоим образом не причастны.

Глава СБУ также напомнил, что Керченский (Крымский) мост, соединяющий временно оккупированный Крым с территорией РФ, является законной целью для Украины. Ведь именно через него производятся поставки вооружения и техники для войск РФ на Юге.

Первая атака: октябрь 2022

По словам Василия Малюка, в СБУ думали о подрыве Керченского моста еще с весны 2022 года.

– Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и два моих доверенных сотрудника, — отметил Малюк.

Рассматривали ряд вариантов, в том числе переправку взрывчатки в товарных вагонах. Однако оккупанты запретили везти железнодорожной частью Крымского моста любые грузы, кроме военных.

В конце концов, было решено применить грузовик с 21 тонной взрывчатки (смесью гексогена). Чтобы незаметно довезти этот груз до моста, сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной пленкой.

По легенде спецоперации, грузовик перевозил большие рулоны пленки. Они должны были походить на гражданский груз и не вызывать подозрений оккупантов. “Рулонами” (суммарным весом 21 тонна в тротиловом эквиваленте) забили целый контейнер.

При этом работники СБУ подобрали такую толщину слоя пленки, чтобы взрывчатку не заметили сканеры на пунктах пропуска.

Также удалось обойти специальные “глушилки” на Керченском мосту. Речь идет о РЭБ, которые должны сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах.

Спецслужба предоставила журналистам уникальные фото подготовки к спецоперации.

Взрыв на Керченском мосту раздался 8 октября 2022, около 05:40 утра. Он повредил два пролета автомобильной части и железнодорожное полотно, загорелся российский поезд с цистернами, наполненными горючим.

По словам Василия Малюка, прохождение груза из Украины к месту взрыва было непростым, однако детали маршрута СБУ держит в секрете.

– Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне “закрыли” 22 человек – заключили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в теракте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты, – подчеркнул глава СБУ.

По словам Малюка, он мог следить в режиме реального времени за взрывом на Крымском мосту из своего кабинета в Киеве. Однако, как это было возможно, он не раскрыл.

Вторая атака: июль 2023

Вторая спецоперация получила символическое название Морской малыш, как и новое поколение надводных дронов, которые применила Служба безопасности.

Значительную роль в организации второй атаки сыграл офицер с позывным Хантер – руководитель одного из управлений военной контрразведки. Он работал над созданием морских дронов, ударивших по Керченскому мосту.

Это плавсредства-камикадзе, начиненные взрывчаткой, которыми можно управлять дистанционно. Они изготовлены из материала, незаметного для российских радиолокационных станций.

Впервые их испытали на кораблях Черноморского флота РФ осенью прошлого года. Речь идет об атаке на фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Эссен в Севастопольской бухте.

После этого количество взрывчатки на дронах увеличили до 850 кг гексогена и модернизировали их систему управления.

Ко второй спецоперации против Крымского моста были привлечены и Военно-морские силы ВСУ, в частности командующий ВМС Алексей Неижпапа.

В середине июля 2023 года СБУ и ВМС выпустили морские дроны в открытое море, и они ударили по опоре моста в ночь на 17 июля. В результате обрушился по меньшей мере пролет автомобильной части.

– Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным, – вспомнил Василий Малюк.

Недавно Служба безопасности Украины впервые показала, как выглядят надводные дроны SeaBaby (Морской малыш), которыми успешно атаковали Крымский мост в июле, российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG.

Источник : Новое время

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