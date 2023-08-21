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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ продвинулись в районе Роботино и ведут наступление на двух участках фронта — ISW

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Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные сили Украины провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Роботино Запорожской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 19 и 20 августа показывают, что ВСУ недавно продвинулись к востоку от Роботино. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели контрнаступательные операции на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском направлениях (запад Донецкой — восток Запорожской области).

Российские военкоры сообщили, что оккупационные войска продолжают испытывать проблемы с контрбатарейной борьбой на всех участках фронта, но особенно на Запорожском направлении.

А еще у российских подразделений очень не хватает офицеров из-за потерь в живой силе, а некоторые роты, которыми должен командовать младший офицер, возглавляют рядовые.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Запорожская область, контрнаступ
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