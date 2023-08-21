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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ просунулися в районі Роботиного і ведуть наступ на двох ділянках фронту – ISW

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Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного Запорізької області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 19 і 20 серпня показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Роботиного. Генштаб України повідомив, що українські війська вели контрнаступальні операції на Мелітопольському (захід Запорізької області) і Бердянському напрямках (захід Донецької – схід Запорізької області).

Російські військкори повідомили, що окупаційні війська продовжують відчувати проблеми з контрбатарейною боротьбою на всіх ділянках фронту, але особливо на Запорізькому напрямку.

А ще у російських підрозділів дуже бракує офіцерів через втрати в живій силі, а деякі роти, якими має командувати молодший офіцер, очолюють рядові.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Запорізька область, контрнаступ
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