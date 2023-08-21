ЗСУ просунулися в районі Роботиного і ведуть наступ на двох ділянках фронту – ISW

Збройні сили України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного Запорізької області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 19 і 20 серпня показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Роботиного. Генштаб України повідомив, що українські війська вели контрнаступальні операції на Мелітопольському (захід Запорізької області) і Бердянському напрямках (захід Донецької – схід Запорізької області).

Російські військкори повідомили, що окупаційні війська продовжують відчувати проблеми з контрбатарейною боротьбою на всіх ділянках фронту, але особливо на Запорізькому напрямку.

А ще у російських підрозділів дуже бракує офіцерів через втрати в живій силі, а деякі роти, якими має командувати молодший офіцер, очолюють рядові.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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