ПВО, снаряды и бронированная техника: Резников озвучил приоритеты в вооружении

Укрепление противовоздушной обороны остается приоритетом номер один для украинских сил, также нужно больше снарядов и все виды бронированной техники.

Об этом во время совместной пресс-конференции с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым в Одессе заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Какое оружие мы еще ожидаем? Приоритеты не изменились. Приоритет номер один — ПВО. Нам нужно увеличивать сеть защиты украинского неба, — сказал он.

Резников отметил, что второй приоритет для Украины — “снаряды, снаряды и еще раз снаряды”. В частности, глава Минобороны назвал важным решением правительства Болгарии о присоединении к программе ЕС по поставкам в Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Третье, что необходимо украинским силам — все виды бронированной техники.

— Бронетранспортеры, бронемашины, танки и т.д. И очень важный элемент — бронированные средства эвакуации наших раненых с поля боя, — сказал министр обороны.

Также он отметил важность обучения украинских военнослужащих по разным направлениям.

Напомним, что 15-я встреча в формате Рамштайн состоится с 17 по 24 сентября.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.