ППО, снаряди та броньована техніка: Резніков озвучив пріоритети в озброєнні

Зміцнення протиповітряної оборони залишається пріоритетом номер один для українських сил, також потрібно більше снарядів і всі види броньованої техніки.

Про це під час спільної пресконференції з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим в Одесі заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Яку зброю ми ще очікуємо? Пріоритети не змінилися. Пріоритет номер один – ППО. Нам потрібно збільшувати мережу захисту українського неба, – сказав він.

Резніков зазначив, що другий пріоритет для України – “снаряди, снаряди і ще раз снаряди“. Зокрема, очільник Міноборони назвав важливим рішення уряду Болгарії щодо приєднання до програми ЄС з постачання в Україну 155-мм артилерійських боєприпасів.

Третє, що необхідно українським силам – усі види броньованої техніки.

– Бронетранспортери, бронемашини, танки тощо. І дуже важливий елемент – броньовані засоби евакуації наших поранених з поля бою, – сказав міністр оборони.

Також він наголосив на важливості навчання українських військовослужбовців за різними напрямами.

Нагадаємо, що 15-та зустріч у форматі Рамштайн відбудеться з 17 по 24 вересня.

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